Adana'da polis kene ısırmalarına karşı uyardı

Adana'da polisler mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları keneye karşı uyardı.

Kurban Bayramı'nda memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli köyüne giden polis memuru Mustafa Sayar'ın (40) kene ısırması sonucu ölümünün ardından Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci alarma geçti. İnci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne Adana'da özellikle hafta sonları mesire alanlarına giden vatandaşların kene ısırmasına karşı bilgilendirilmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine polisler mesire alanlarını tek tek gezerek vatandaşları uyardı. Polis vatandaşlara kene ısırması ile karşılaştıkları zaman mutlaka hekime başvurmaları gerektiğini, keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmamaları gerektiğini söyledi. Polisler, aksinin yapılması halinde ölüme varan sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Vatandaşlar, polislerin kene ısırmasına karşı uyarmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.