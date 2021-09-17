Adana'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Adana'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şubesi ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, il merkezi ve 11 ilçede bulunan 338 okulun çevresindeki iş yerleri ve metruk binalarda incelemede bulundu. Narkotik dedektör köpeğiyle de okulların çevresindeki park ve bahçelerde uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlerde, bin 246 kişinin kimliği kontrol edildi, ruhsatı bulunmayan 4 iş yeriyle ilgili tutanak düzenlendi.