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Adana'da polisler, çocuklara polisliği tanıttı

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şubesi polis ekipleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında çocuklara polisliği tanıttı.

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şubesi polis ekipleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında çocuklara polisliği tanıttı.


Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında 'kanka polis' ile merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular İlkokulu'na gitti.


Burada çocuklara maske, trafik oyunu, çocuk polis kıyafeti ve boyama kitabı verilerek polislik tanıtıldı, genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra maskot polis ile birlikte toplu fotoğraf çekildi.

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