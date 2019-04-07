Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması"

Adana'da, ‘‘Nisanda Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'' kapsamında ‘Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi.

Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı ve bu yıl 2.si düzenlenen ‘Portakallı Lezzetler Yarışması'nda 5 farklı kategoride hazırlanan onlarca lezzet yarıştı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın da jüri üyeliği yaptığı yarışmada; sıcak yemekler kategorisinde Mehmet Şahin Olgun, soğuk yemekler kategorisinde Şükran İmral, pasta kategorisinde Vedat Sevgi, tatlı kategorisinde Yusuf Sezer Yüksel ve içecek kategorisinde Yusuf Ekin Dönergüneş birinci oldu.

Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinden 4 down sendromlu çocuk ve anneleri hazırladıkları lezzetlerle yarışmaya katılırken etkinlikte dernek üyeleri tarafından dans gösterisi gerçekleştirildi.

Lezzetlerin sergilendiği stantları gezerek ürünler hakkında bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, etkinliğin Portakal Çiçeği Karnavalına farklı bir güzellik kattığını ve Adana'nın mutfağını, kültürünü tanıtması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Park Zirve'de gerçekleşen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeydan Karalar, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.