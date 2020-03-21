Adana'da pos tefeciliği operasyonu

Adana'da pos tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı gözaltına alınırken, 97 bin 235 lira para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir grubun pos tefeciliği yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıları bir süre takip ettikten sonra operasyon yapan polis, eş zamanlı olarak 17 adrese baskın yaptı. Operasyonda 17 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 farklı banka ve şahıslara ait kredi kartı, 19 farklı bankaya ait pos cihazı, 97 bin 235 lira, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 11 alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.