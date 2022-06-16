Adana'da preoperatif anestezi değerlendirmesindeki hedefler tartışıldı

Preoperatif Anestezi Değerlendirmesinde Hedefler Neler Olmalı? konulu TARD Çukurova Bilimsel Toplantısı, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nesrin Bozdoğan Özyılkan, “Uzun bir pandemi döneminden sonra yüz yüze yaptığımız bu toplantılara yeniden başlamak sizler gibi beni de oldukça heyecanlandırdı ve katılımlarınızla bizleri çok mutlu ettiniz. TARD Çukurova Şubesi bilimsel toplantısına ev sahipliği yapan kurumumuza, Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Birol Özer'e, Başhekimimiz Prof. Dr. Ferhat Kılınç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz sizlerle güçlüyüz, sizlerle varız. Preoperatif anestezi değerlendirmesindeki hedefleri tartışacağımız bu toplantıda birbirinden değerli konuşmacı arkadaşlarımız var'' dedi.

TARD Çukurova Şubesi Başkanı Prof Dr. Hafize Öksüz de, ‘'Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimine ev sahipliği için teşekkür ederim. Bilimsel toplantımızın konusu Preoperatif Anestezi Değerlendirmesinde Hedefler Neler Olmalı? verimli geçeceğine inandığım bilimsel toplantımıza katılan ve sunum hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.

Öğr.Gör.Dr. Meltem Kirpi'nin “Güncel kılavuzlar ne diyor yenilik var mı?”, Doç. Dr. Feride Karacaer'in “Acil hastada preoperatif değerlendirmede nelere dikkat edilmelidir?”, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Çalışır'ın “Rejyonel anestezide antikoagülan ajanlar ve preoperatif değerlendirme”, konularında yapılan sunumlarından sonra katılımcılarla yapılan soru cevapların ardından toplantı sona erdi.