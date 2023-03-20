Adana'da Ramazan pidesine zam yok

Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan ramazan pidesinin fiyatı Adana'da zam görmeden bu yıl vatandaşlar için hazırlanacak. Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger, Fırıncılar Odası ile yaptıkları görüşme neticesinde Ramazan pidesine zam yapmama kararı aldıklarını ifade etti. Buna göre 210 gr ekmek 5 TL, 420 gr ekmek 10 TL olarak satılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Niyazi Göger, deprem felaketi nedeniyle dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem yaşandığına dikkat çekerek, “Ramazan ayı bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayıdır. Bizde Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergilemek istedik. Fırıncılar Odası Başkanımız Ali Tekin, yönetimi ve fırıncı esnaflarımızla görüşerek bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmaması konusunda mutabık kaldık. Fırıncılar Odası Başkanımızı, yönetimimizi ve esnaflarımızı gösterdikleri duyarlılık hasebiyle kutluyorum” ifadelerini kullandı.