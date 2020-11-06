Adana'da renkli pamuk hasadı

Adana'da 3 dönüm alanda yetiştirilen ‘Gelincik' isimli renkli pamuk geleneksel yöntemlerle işçiler tarafından hasat edildi.

Son dönemde artan doğala dönüşle birlikte tüketicilerin sağlıklı tekstil ürünleri tüketmesi nedeniyle lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayinin küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta renklendirilmeye gidildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ıslahını gerçekleştirdiği ve tescil ettirdiği "Sarı Gelin" ve "Gelincik" isimli açık ve koyu renkli pamuklar merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Akgül‘ün 3 dönüm tarlasında yetiştirildi. Bugün ise ‘Gelincik' cinsi koyu kahverengi pamuk “Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu” projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle işçiler tarafından hasat edildi.

Hasat töreninde konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, “Doğal olmayan malzemeleri ne kadar çok kullanmışsak o kadar da çok çevreye zarar verdik. Bunu bertaraf için çok fazla kaynak sarf etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bugün geliştirilen ‘Sarı Gelin ve Gelincik' gibi doğal renkli ürünler hem bizim tekstil sanayinde boya kullanmamızı, onun çevreye verdiği zararı ve enerji kullanmamızı önleyecek. Tasarruf sağlayacak. Üretilen ürünlerin çevreye verdiği zararının da önlenmesini sağlayacak. Dolayısıyla en başta kendi insanımız daha sonra da tüm insanlık, doğal renkte üretilmiş pamuktan malzemeler giyecek. Bu ve benzeri çalışmalar hem özelde ilimiz için hem de insanlık için önemli çalışmalar. Bu çalışmaları yürüten herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.