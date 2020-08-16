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Adana'da Roma Dönemi'ne ait mozaik ele geçirildi

Adana’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda Roma Dönemi’ne ait 2 adet nü mozaik ele geçirildi.

Adana'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda Roma Dönemi'ne ait 2 adet nü mozaik ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 adet nü mozaiği satmak amacıyla müşteri arayan şahıslara yönelik, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 adet nü mozaik ile birlikte yakalandı.


Ele geçirilen malzemeler Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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