Adana'da rüzgar ağaçları, direkleri devirdi

Adana'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri, ağaçlar devrilerek otomobillere zarar verdi. Devrilen ağaçlardan biri kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü

Seyhan ve Çukurova ilçelerinde saatte 40 kilometre esen rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Önce Yenibaraj Mahallesi Dilberler Sekisi'nde aydınlatma direği hareket halindeki bir kadının kullandığı ve içinde yolcuların olduğu otomobilin ön camına düştü. Düşme soncu otomobilin camı kırıldı. Otomobilde bulunan şahıslar ise şans eseri kurtuldu. Yola devrilen aydınlatma diğeri kaldırıma konulurken, şahıslar olay yerinden ayrıldı. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta da aydınlatma direği yola devrilip yolu tamamen kapattı. O sırada şans eseri yoldan geçen olmadı. Yol bir süre ulaşıma kapandı. Zabıtaların gelerek aydınlatma direğini refüje kaldırması sonucu yol trafiğe açıldı.

Turgut Özal Bulvarı Mahfesığmaz Mahallesin'deki aydınlatma direği kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kamil Uzun'un kullandığı otomobilin arka camı kırıldı. Uzun, ışıkta beklerken bir ses geldiğini, çok korktuğunu, çıkıp baktığında aydınlatma direğinin otomobilinin arkasına düştüğünü belirterek, "İyi ki ön tarafa düşmedi. Aksi taktirde canımıza bir şey gelirdi. Ucuz atlattık cana zarar gelmedi. Rüzgar çok hızlı esiyordu" dedi.

Devrilen direk bir banka da zarar verirken, şehrin çeşitli yerlerinde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı araçlar da zarar gördü.