İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'A operasyon

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından içeri giren tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.