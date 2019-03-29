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Adana'da sağanak etkili oldu

Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yollar sular altında kaldı.

Adana'da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yollar sular altında kaldı.



Adana'da kent genelinde gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Merkez, Seyhan ve Çukurova ilçelerinin bazı mahallerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı otomobil sürücüleri göle dönen caddeler de araçlarıyla yolda kaldı. Otomobiliyle su içerisinde mahsur kalan Murat Kaya, ”Oğlumu garajdan almaya giderken, bir anda suyun içerisinde kaldım. Ne olduğunu bilemedim. İtfaiyeyi ararken, artık su yağmurun etkisiyle biraz daha arttı. 1 metreye yakın suyun içerisinde kaldım.” ifadelerini kullandı.

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