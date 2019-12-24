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Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.


Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin bir çok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı.


Şehirdeki bazı okula giden yollar sular altında kaldığı için öğrenciler evlerine geri dönmek zorunda kaldı.

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