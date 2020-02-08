Adana'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağış nedeni ile yol çöktü. Meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Kayadibi Mahallesi ile Feke ilçesindeki yol çöktü. İlçede birçok noktada sel ve heyelan meydana gelirken, gece oluşan sel nedeni ile jandarma ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaptığı açıklamada, “Mansurlu Çondu Şahmuratlı mahallelerimizde aşırı yağıştan ve selden dolayı kapanan yollar gece gündüz demeden çalışmalar sonucu açılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun. Şahmuratlı da selden dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinalarımızla sağ salim evlerine ulaştırdık. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Feke Jandarma komutanlığına teşekkür ederiz” dedi.

Sel nedeni ile Ormancık, Değirmendere başta olmak üzere birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Feke AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün, selin yaşandığı anları cep telefonu ile kaydederek vatandaşları sosyal medya üzerinden yola çıkmamaları için uyardı.