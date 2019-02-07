Adana'da "Sağlık Festivali" hazırlıkları

Adana Valiliği'nce başlatılan "Güney Adana Kalkınma Programı" kapsamında 14-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Adana Sağlık Festivali"ne yönelik toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makamındaki toplantıda Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana Valiliği'nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek olan festivalin hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak, Vali Demirtaş'a sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Sunum ve verdikleri bilgilerden dolayı Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve kurum yetkililerine teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, "14, 15 ve 16 Mart tarihleri arasında; "Bu Festivalde Sağlık Var" sloganıyla TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenleyeceğimiz bu festival ile hem halkımızı sağlık konusunda bilinçlendireceğiz hem de Adana'mızın 'Festivaller Kenti Adana' zincirine yeni bir halka ekleyeceğiz. Emeği geçenlere başarılar diliyorum. Büyük ilgi göreceğine emin olduğumuz Sağlık Festivalimiz, Adana'mıza ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini vurguladığı toplantı, festivalde gerçekleştirilmesi planlanan "genel halk sağlığı, günümüz hastalıkları, bağımlılıklar, uzmanlar tarafından düzenlenecek paneller, bilgilendirme toplantıları ve söyleşilerin" yanı sıra "zumba, pilates, yoga, bisiklet kullanımı teşviki" gibi etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.