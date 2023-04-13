Adana'da sağlık ve evde bakım hizmetleri sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesine bağlı ekipler, SGDD/ASAM, IOM gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak evde bakım, kuaförlük ve sağlık hizmetine aralıksız devam ediyor. Daire Başkanlığı'nın verdiği evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri çerçevesinde hastaların evlerinde ziyaret edilerek periyodik olarak muayene ve kontrolleri ile kişisel bakım ve temizliklerinin yapıldığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Kent genelinde sağlık alanında yürütülen evde bakım hizmetleri çerçevesinde dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesinde verilen hizmette hastalar yaşadığı yerlerde ziyaret ediliyor, doktor ve hemşireler tarafından muayene ve kontrolleri yapılıyor. Evde kişisel bakım hizmeti ve ev temizliği ile özel ihtiyaçlı bireylerin kişisel bakımları da gerçekleştiriliyor" denildi.