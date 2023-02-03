Adana'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 565 litre sahte alkollü içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte alkollü içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerin ekipler, söz konusu depoya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 5 litrelik su şişelerinin içerisinde toplamda 565 litre alkollü içki ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.