Adana'da sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Türkiye genelinde en son Mersin ve İstanbul'da 6 kişinin daha sahte içkiden ölmesi üzerine operasyonlarını artırdı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaşan polis adrese baskın yaptı. Operasyonda bin 360 litre sahte etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte alkol, 2 kilo anason tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C. isimli şüpheli gözaltına aldı.