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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 111 şişe ve bin 630 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 111 şişe ve bin 630 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi ve Yüreğir ilçesinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bilgi üzerine eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 111 şişe ve bin 630 litre sahte içki ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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