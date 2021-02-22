Adana'da sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ve Yüreğir ilçesinde depolarda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis depolara yaptığı baskında sahte içki yapımında kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 alkol kiti ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.