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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana’da düzenlenen sahte içti operasyonunda 250 pet şişe ile bidon ve damacanalarda bin 485 litre içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen sahte içti operasyonunda 250 pet şişe ile bidon ve damacanalarda bin 485 litre içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda, 250 pet şişe ile bidon ve damacanalarda bin 485 litre sahte içki ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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