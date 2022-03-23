Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 zanlı da gözaltına alındı. Polis sahte içkileri imha etti. Zanlılar ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.