Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 270 litre ve 691 şişe sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenleyerek, uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 265 litre etil alkol, 691 şişe sahte içki, bin 270 litre sahte içki ile bir alkolmetre ele geçirildi. 7 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.