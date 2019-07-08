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Adana'da sahte içkiye suçüstü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde motosiklet ile sahte içki satan bir kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosiklet ile sahte içki satan bir kişi suçüstü yakalandı.


Son günlerde meydana gelen ve ülke genelinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içki olayı ile ilgili Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Muradiye Mahallesi'nde Tahir A. (69) isimli şahsın, sahte içkileri pet şişe içerisine koyarak motosikleti ile satışa çıktığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.


Şahsın ikametinde yapılan aramada ise buzdolabında 150 litre sahte içki ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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