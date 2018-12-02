Adana'da "saka kuşu" operasyonu

Adana'da "bit pazarı"na yapılan operasyonda satılması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirildi. Kuş başına bin 144 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına Kocavezir Mahallesi'nde bulunan "bit pazarı"nda satılması ve beslenmesi yasak olan, halk arasında adı "elmacık" olarak bilinen saka kuşu satıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine zabıta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçerek pazara operasyon yaptı. Operasyonda farklı kişiler tarafından saka kuşu satıldığı tespit edildi. Satılan 120 saka kuşuna el konuldu. Kuşu satanların 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa" göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasasına aykırı davrandığından 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre kuş başına bin 144 lira para cezası verildi.

Kuşlar daha sonra yetkililer tarafından doğaya bırakıldı. Şahısların ise kuşların beslenmesinin ve satılmasının yasak olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

Türkiye'de saka (Cardueliscarduelis) türü kuşun, uluslararası bir sözleşme olan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Bern Sözleşmesine göre koruma altına alındığı belirtildi.