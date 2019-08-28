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Adana'da saman deposunda yangın

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu'na ait çiftliğin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan bir traktör kullanılamaz hale gelirken, yangın olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Kozan Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu kaydetti. Olaya ilgili inceleme başlatıldı.

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