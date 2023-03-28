Adana'da şebeke suyunu besleyen barajda su seviyesi yüzde 15.1 azaldı

Adana'nın şebeke suyunu sağlayan Çatalan Barajının su seviyesi geçen yıla oranla yüzde 15.1 azaldı.

Adana'da kuraklık hem çiftçiler de rekolte düşüklüğüne hem de içme suyu problemine neden oluyor. Şehrin şebeke suyunu sağlayan Çatalan Barajında da kuraklığın izlerine rastlandı. Bu yıl en son güncellenen ASKİ verilerine göre Adana'da baraj doluluk oranı 24 Mart 2023, yüzde 79,8 oldu. Geçen yıl 24 Mart 2022'de ise baraj doluluk oranı yüzde 94,9 olmuştu. Bu verilere göre bir yılda barajdaki su seviyesinin yüzde 15.1 azaldığı görüldü. Son dönemde yağışlarla birlikte baraj doluluk oranı artış gösterdi. Ancak yine de geçtiğimiz yıl ki orana ulaşamadı. Kar yağışının da yetersiz olması sonucunda yaz aylarında oluşabilecek su azlığına karşı vatandaşların suyu gereksiz alanlarda kullanmaması istendi.