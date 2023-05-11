Adana'da “seçim güvenliği” toplantısı yapıldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde alınması gereken güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve seçim güvenliğiyle ilgili tüm ayrıntıların ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, en önemli amaçlarının tüm vatandaşların huzur ortamında ve güvenli bir şekilde oy kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Seçim öncesinde ve sonrasında hiçbir olumsuzluğa ve aksaklığa yer veremeyeceklerine dikkat çeken Vali Elban, il genelinde hiçbir olumsuz duruma, güvenlik zafiyetine mahal vermemek amacıyla tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Seçim gününde görev yapan tüm birimlerin, birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışacağına da değinen Vali Elban, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'un da katıldığı toplantı, görüş alışverişiyle sona erdi.