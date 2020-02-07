Adana'da sel köprü yıktı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çakıt Çayı etrafında bulunan iki dinlenme tesisini sel suları basarken, Belemedik Mahallesi'nin yolu ise su altında kalarak ulaşıma kapandı, bir köprü ise sel suları nedeniyle yıkıldı.

Pozantı-Adana karayolu Şekerpınarı mevkisinde iki dinlenme tesisi yağış nedeniyle debisi artan Çakıt Çayı'ndan taşan suların altında kaldı. Belemedik Mahallesi yolundaki menfez de taşan sulardan zarar görünce yol ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da incelemelerde bulundu.

İlçenin konumu itibariyle çevresinde oluşan sel sularının kesişme noktasında olduğunu ifade eden Çay, Pozantı'nın kötü durumda olduğunu söyledi. Çay, “Biz sadece belediye imkanlarıyla bu afetle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Devletin tüm organlarından yardım bekliyoruz” dedi.