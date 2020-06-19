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Adana'da sel suları araçları sürükledi

Adana’da kuvvetli yağışın neden olduğu selde araçlar sürüklendi, otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi.

Adana'da kuvvetli yağışın neden olduğu selde araçlar sürüklendi, otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi.


Öğleden sonra etkili olan şiddetli yarım saat içinde kente hayatı felç etti. Yağışların neden olduğu sel caddeleri sular altında bıraktı. Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı araçlar ise sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.


Bu arada, yağışlar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarında da toprak kayması meydana geldi.

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