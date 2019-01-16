Adana'da servis aracı suya gömüldü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Adana'da gece boyu süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Sabah servis aracının 1,5 metrelik suya gömülmesi sonucu mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece boyu etkili olan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarıyla etkisi arttırmaya devam etti. Sağanak yağış nedeniyle bir çok cadde ve ara sokaklar sular içerisinde kaldı.

Sarıçam ilçesi Baki Ağaoğlu Caddesi'nde de Harun Dönmez'in kullandığı servis aracı alt geçitte biriken suya gömüldü. 1,5 metre derinlikteki sudaki araçta mahsur kalan 15 işçi ile servis şoförünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mahsur kalan işçiler ve servis şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Servis şoförü Harun Dönmez, uyarı levhası olmadığını belirterek, arabayla ilerlediğinde suya battığını çıkamayınca yardım istediklerini anlattı.