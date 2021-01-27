Adana'da "Seyhan Çocuk Şenliği"

Çocuklar, şenlikte doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Seyhan Belediyesi tarafından Gazipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen Seyhan Çocuk Şenliği'ne çocukların ilgisi yoğun oldu. Pandemi nedeniyle, teması azaltmak için sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara, kısıtlamanın olmadığı 13.00 ila 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlanan şenliğe Başkan Akif Kemal Akay'da katıldı. Pandemi şartlarına dikkat edilerek gerçekleşen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Çocuklar kısa ama kaliteli zaman geçirdi

Merkezi bir alanda gerçekleşen şenlikte Başkan Akay, çocuklarla yakından ilgilendi ve onlar için boyama yaptı. Çocuklar palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak adeta evde biriken enerjilerini attı. Deneyler yapan, boyama, ebru sanatı icra etmeye çalışan çocuklara sürpriz hediyeler de verildi. Belediyenin kreş öğretmenlerinin yaptığı birbirinden özel oyuncaklar çocuklara armağan edildi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu Seyhan Çocuk Şenliği, çocuklar için uygulanan kısıtlama başlamadan tamamlandı. Seyhan Çocuk Şenliği, farklı mahallelerde farklı günlerde devam edecek.