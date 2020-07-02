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Adana'da sıcak hava vatandaşları da hayvanları da bunalttı

Afrika üzerinden gelen sıcak hava Adana’da kendini hissettirmeye başladı.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava Adana'da kendini hissettirmeye başladı. Kentte bugün termometreler 41 dereceyi gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 14.00'te gölgede 35 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı.


Parklardaki güvercinler ise sıcak havadan bunalıp süs havuzuna girerek serinledi. Güvercinlerin tek tek havuza girip başlarını suya daldırıp çıktığı, ardından da güneşte kurulandıkları görüldü.


Mecburen dışarı çıktığını söyleyen Osman Demir isimli vatandaş, sıcaktan bunaldığı için parkta elini ve yüzünü yıkayıp serinlediğini belirtti.


Malatya'dan gelen Halis Sezgin ise Adana'nın çok sıcak olduğunu, işlerini hallettikten sonra tekrar memleketine döneceğini söyledi.

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