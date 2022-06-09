Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde meydana gelen şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana neden oldu. Kozan'da bir araç Kilgen Çayı'nın taşması nedeni ile dere yatağında 300 metre sürüklendi. Jandarma ekipleri fenerle yaptıkları aramada aracı mahalleli ile birlikte buldu.

Kozan ve Feke ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili oldu. Feke ilçesinde bir çok mahallede etkili olan sağanak nedeni ile Belediye ekipleri, AFAD ile koordineli olarak çalışma başlattı. Feke ilçesinde Mansurlu, İnderesi, Çandırlar, Oruçlu ve Ormancık Mahalleleri'nde yaşanan su taşkını ve heyelan nedeni ile kapanan yollar vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi.

Kozan ilçesinde Deliçay'ın şiddetlenmesi ile bazı mahallerde su taşkını yaşandı. Turgutlu Mahallesi'nde Cuma Akıllı'ya ait 01 R 4680 plakalı park halinde bulunan araç Kilgen Çayı'nın taşması ile sulara kapılarak dere yatağında 300 metre sürüklendi. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri yağışın durmasının ardından aracı arama çalışması başlattı. Araç mahalle sakinlerinin ve güvenlik güçlerinin arama çalışması sonucu dere yatağında bulundu. Şiddetli sağanak ve bazı bölgelerde yaşanan dolu yağışı nedeni ile tarım arazilerinde maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri yol temizlik çalışmalarının sabah devam edeceğini belirtti. Aracı suya kapılan Cuma Akıllı selin bir anda yaşandığını kaydederek aracın park halinde iken sulara kapıldığını, arama çalışması ile aracı bulduklarını ifade etti.