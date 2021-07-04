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Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Adana’da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların dalları kırılıp yola savrulurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da Temmuz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken, merkez ilçelerde bulunan bulvardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı ağaçların dallarının kırılarak yollara düştüğü de görüldü.

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