Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Adana'nın Ceyhan ve Feke ilçelerinde bin 460 paket kaçak sigara, 30 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesinde toplam bin 460 paket kaçak sigara, Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesinde ise 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.