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Adana'da "Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği

Adana’da Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi işbirliğinde "Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği düzenlendi.

Adana'da Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi işbirliğinde "Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği düzenlendi.


Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bıraktırma Polikliniği öncülüğünde Seyhan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda stant açıldı.


Burada sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara bilgilendirici broşürler verilirken uzman hemşireler tarafından da bilgiler verildi.


Sigarayı Bırakma Polikliniği Uzman Hemşiresi Ayşe Turan, sigara bırakmak isteyenlerin sayısının arttığını söyledi.


Turan, sigara bırakmak isteyen herkesin polikliniklere başvuru yapabileceğini belirtti.

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