Adana'da silahlı kavga: 1 ağır 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis olay yerinde yaptığı çalışmada yaklaşık 30 tane boş kovan buldu.

Olay, Sarıçam ilçesine Menekşe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Gruplar karşılıklı olarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda Cemal A. Siyami K. ve İbrahim A. yaralandı.

Yaralılardan Cemal A., Siyami K. yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine diğer yaralı İbrahim A. ise yakını tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan

Cemal A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken yüzüne saçma isabet eden Siyami K. ise tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Polis her iki yaralının getirildiği araçlarda yaptığı incelemede olayda kullanılan 3 adet tabanca ele geçirdi.

İki grubunda karşılıklı birbirine ateş açtığı Menekşe Mahallesi'nde çalışma yapan polis ekipleri yaklaşık 30 tane boş kovan ele geçirdi. Kovanlar incelemek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.