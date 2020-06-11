İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Mustafa K. ile Ege Emre Ç. tabanca ile yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.