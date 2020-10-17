İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da husumetli iki grubun arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Adana'da husumetli iki grubun arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13189 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin E. ve Feyyaz D. isimli 2 akraba evlerindeyken F.D. ve M.Ş.D. isimli husumetlileri geldi. İki grubun tartışmaya başlamasının ardından F.D. ve M.Ş.D., husumetlilerine tabanca ile ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, poliste F.D. ve M.Ş.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.