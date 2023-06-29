İhlas Haber Ajansı

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Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana’da sokak arasında iki grubun silahlı kavgasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da sokak arasında iki grubun silahlı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu S.E ve oğlu M.E'nin oturduğu evin sokağına geldi. Bunun üzerine iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kamerasınca görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A, S.E ve M.E hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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