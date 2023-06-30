Adana'da silahlı kavgada yaralanan genç hastanede öldü

Adana'da sokak arasında iki grubun silahlı kavgası sonucunda, yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Aydemir (17) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu S.E ve oğlu M.E'nin oturduğu evin sokağına geldi. Bunun üzerine iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kamerasınca görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Resul Aydemir, S.E ve M.E hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.