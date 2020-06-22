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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da bir kişi sokak ortasında husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Adana'da bir kişi sokak ortasında husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür D., husumetli olduğu Cahit Ç'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu Cahit Ç. ile olayla alakası olmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Özgür D. ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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