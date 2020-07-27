Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da evlerinin önünde oturan 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 52052 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Ş. ile Erhan A. evlerinin önünde oturdukları sırada, V.T. ve S.Ö.'ün silahlı saldırısına uğradı. V.T. ve S.Ö. pompalı tüfekle defalarca Ayhan Ş. ile Erhan A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ayhan Ş. ve Erhan A. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Ş.'yi Seyhan Devlet, Erhan A.'yı ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Erhan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde bulunan 10 boş kovanda delil çalışması yaptı. Boş kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Polisi olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.