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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Adana'da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.



Olay Adana'nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti. Genelevde çalıştığı öğrenilen G.G. (46) ve yanında bulunan N.A. silahlı saldırıya uğradı. G.G'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ve yanında bulunan akrabası A.Ç. silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. R.Ç. ve A.Ç. saldırıdan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince G.G. ve N.A. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerçekleşen saldırıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdi.



Polis saldırıyı gerçekleştiren R.Ç. ve A.Ç.'in yakalanması için soruşturma başlattı.

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