Adana'da sim sırma sergisi açıldı

Adana'da geleneksel el sanatları sim sırma sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle birlikte açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş yaptı. Açılışın ardından sergilenen eserleri büyük bir ilgi ve dikkatle inceleyerek eserler hakkında bilgi alan Demirtaş,

"Osmanlıdan günümüze kadar gelmesine rağmen günümüzde unutulmaya yüz tutan sim sırma sanatının, genç nesillerimize böyle güzel bir etkinlikle aktarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bizden sonraki nesillere kültürümüzün, geleneğimizin, örf ve adetlerimizin aktarılması amacıyla bu tarz etkinliklerin gerçekleştirilmesi bizim için oldukça önemli” dedi.

Geleneksel Türk İşleme Sanatı Eğitmeni Serap Hörüs de Adanalıların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları ifade etti:

“Bu sergiyi hazırlarken en büyük hedefimiz genç nesillere, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk işleme sanatı sim sırmanın, Allah'ın 99 isminin geleneksel sanatımız olan sim sırmayı nakış alanında icra ederek, Esmaül Hüsna'nın bilinirliğini genç nesle aktarmaktı. Sergimiz boyunca gençlerimizin yoğun ilgisi emeklerimizin boşa gitmediğinin en büyük göstergesiydi. Düzenlediğimiz bu tür kurslar ile yaygın ve kültürel eğitim faaliyetleri planı kapsamında, ülke genelinde kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı yaşatmak, tanıtmak, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip, eğitilmiş elamanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak en büyük ideallerimizden biridir.”