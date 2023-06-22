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Adana'da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Adana’da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü devrilirken kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü devrilirken kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Y.F. kullandığı 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü ile sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücü Y.F. ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kısmen kapanan yol minibüsün kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

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