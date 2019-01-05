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Adana'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin bir çok yerini etkisi altına aldı.

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin bir çok yerini etkisi altına aldı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.


Adana'da gece yağışların etkisiyle soğuyan hava, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis görüş mesafesinin düşürerek trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.


Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düşerken, sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.

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