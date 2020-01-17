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Adana'da sivrisinekle mücadeleye şimdiden başlandı

Adana’da başta sivrisinek olmak üzere haşere ile mücadeleye kış ortasında başlandı.

Adana'da başta sivrisinek olmak üzere haşere ile mücadeleye kış ortasında başlandı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sivrisinek ve haşere ile kışlak mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kış mevsimin gelmesi ile birlikte üreme ve konaklama alanlarına çekilen uçkunla mücadele eden ekipler, özellikle bodrum katları, sulak alanlar, hidrofor çukurları ve rögarlarda ilaçlama yapıyor.


Mithatpaşa, Denizli, Kazımkarabekir, Atakent, PTT Evleri, Hadırlı, Beyazevler, Şakirpaşa ve Uçak mahalleleri ve Karataş bölgesinde çalışmalarına devam eden ekipler yaz aylarında Adanalıları haşereden, özellikle sivrisinekten korumak için gece gündüz mücadele ediyor.

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