Adana'da sokağa çıkan 800 kişiye 833 bin lira para cezası kesildi

Adana'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 800 kişiye idari işlem uygulanarak 833 bin 832 lira para cezası kesildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığında görevli güvenlik güçlerince il genelinde sıkı denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 17-19 Nisan tarihleri arasında kuralları ihlal ettiği tespit edilen 800 kişiye idari işlem uygulandı ve toplam 833 bin 832 lira para cezası kesildi.

Vali Mahmut Demirtaş uygulamayla ilgili gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Bakanlığımız, 17-19 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Bu karar alınırken devletimizin düşündüğü tek şey vatandaşımızın sağlıklı kalması ve virüsün yayılmasının önüne geçilmesidir. Bizler daima vatandaşımızın sağlığını düşünüyor ve çalışmalarımızı vatandaşlarımızın yararını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız belirlenen kurallara uymalıdır. Güvenlik güçlerimiz sokağa çıkma yasağı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. Yasağa uymadığı tespit edilen vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulandı. Yasak süresince hizmet vermeyi sürdüren tüm personelimize ve kurallara uyarak evinde kalan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.